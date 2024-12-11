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Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар по бригадам ВСУ был нанесён в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка (Запорожская область), Понятовка и Антоновка (Херсонская область).
Что касается техники, противник потерял четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ).
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Что касается техники, противник потерял четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ).
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Анастасия Ларина