Фото: iStock/dr_evil
На фронте ситуация остаётся напряжённой: в некоторых районах наблюдаются временные затишья из-за перегруппировки сил, в то время как на других направлениях продолжаются активные наступательные действия российских войск, особенно в Курахово, Селидово и Покровске. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
ВСУ ударили по Таганрогу
Таганрог подвергся ракетной атаке, в ходе которой было повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а также пострадала котельная. В результате инцидента 27 домов остались без тепла. Специалисты планируют восстановить котельную к 12:00 по местному времени. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв нет.
Курское направление
Российские вооруженные силы зашли на территорию Сумской области, расположенной рядом с Курской. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора». По имеющимся данным, военные заняли приграничные районы близ села Александрия, который находится южнее освобожденного населенного пункта Плехово и прилегающих лесов, где шли активные боевые действия.
Группировка «Север», после успешного освобождения Новоивановки, продолжила наступление на восток и с тяжелыми боями вытеснила украинские войска с нескольких позиций в лесных массивах. Наступление ВС РФ активно поддерживается реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами ТОС «Солнцепек».
Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу
Торецкое направление
В Торецке российские войска контролируют микрорайон Забалка и Центральную шахту, включая возвышенности. Они активно продвигаются в сторону Щербиновки и Леонидовки на западе.
Покровское направление
Российские военные продолжают наносить значительные удары по ВСУ, и ситуация для украинских сил ухудшается с каждым днем. В районе Петровки российские войска продолжают наступательные действия в направлении Даченского и Зеленого. Также отмечается успех в Шевченко, где идет продвижение к стратегически важной высоте. Продвижение фиксируется южнее Новотроицкого, севернее Новооленовки, в районе Сонцовки и южнее Вознесенки.
Фото: iStock/ NiseriN
Харьковское направление
Российские вооруженные силы установили контроль над пятью зданиями в Волчанске и успешно отразили контратаку украинских войск. Бои в этом регионе продолжаются с высокой интенсивностью и ожесточенностью.
Кураховское направление
В Курахово российские войска захватили элеватор, расположенный в центре города. Также зафиксировано продвижение российских сил в микрорайоне Южный. На северо-западной окраине водохранилища продолжаются столкновения в районе многоэтажных домов и южнее Старых Тернов, где российские штурмовые группы пытаются продвинуться в направлении дороги Дачное–Курахово, стремясь отрезать путь для ВСУ в город.
Донецкое направление
Министерство обороны подтвердило освобождение села Жёлтое на Покровском направлении. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что через населённый пункт проходит железная дорога, вдоль которой ведется наступление с целью окружения Покровска. Городская администрация уже покинула свои рабочие места, игнорируя необходимость укреплений. Полицейские остаются в Покровске, но готовятся к эвакуации.
Также российские войска приближаются к окружению Великой Новосёлки, продвигаясь от Равнополя и Раздольного. В Курахове флаг России поднят над элеватором — самым высоким зданием города, и бои развернулись за контроль над городской администрацией.
Селидовское направление
На Селидовском направлении продолжается активное наступление российских войск. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает, что за последние сутки здесь достигнуты значительные успехи, создающие предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территорий противника.
С 6 августа российские бойцы взяли в плен около 500 солдат ВСУ в Курской области
Ключевые события развернулись в районе к северу от Новооленевки, где российские подразделения успешно продолжили свои предыдущие достижения. В результате последовательных и точных действий войск удалось продвинуться в сторону населенного пункта Новоелизаветовка, что значительно усложнило оборону противника.
Читайте также:
Комбат Гранит рассказал о деморализованных солдатах ВСУ в Курской области
Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА
Командир морпехов Гранит: Офицеры ВСУ приказывают расправляться над жителями
Анастасия Хохлова