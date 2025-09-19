Достижения.рф

Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

РИА: Батальон наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская авиация нанесла удар по позициям украинского батальона иностранных наемников в районе Юрченково в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.



Вражеское подразделение понесло значительные потери. Точное количество убитых среди наемников остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

