Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области
Российская авиация нанесла удар по позициям украинского батальона иностранных наемников в районе Юрченково в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Вражеское подразделение понесло значительные потери. Точное количество убитых среди наемников остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
