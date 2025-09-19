В Мариуполе планируют восстановить аэропорт к 2030 году
Аэропорт Мариуполя планируется восстановить до 2030 года. Начало проектирования запланировано на 2027-2028 годы. Премьер-министр ДНР Андрей Чертков подтвердил эту информацию агентству ТАСС.
По его словам, жители региона с надеждой ждут открытия аэропорта. Они верят, что он возобновит работу, как и аэропорт Донецка. Восстановление таких объектов важно для улучшения транспортной инфраструктуры и поддержки экономического роста в регионе.
Ранее стало известно, что таможенный пост в Мариуполе откроют к 2027 году. Сейчас в городе идет реконструкция порта на Азовском море, а также проводятся работы по дноуглублению, чтобы в порт могли заходить и сухогрузы с водоизмещением до десяти тысяч тонн.
