В Мариуполе планируют восстановить аэропорт к 2030 году

19 сентября 2025, 09:58

Проектирование аэропорта Мариуполя начнется в 2027-2028 годах

Фото: iStock/Sitikka

Аэропорт Мариуполя планируется восстановить до 2030 года. Начало проектирования запланировано на 2027-2028 годы. Премьер-министр ДНР Андрей Чертков подтвердил эту информацию агентству ТАСС.