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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
В разговоре с корреспондентом ТАСС силовики отметили тяжёлое положение украинских войск на этом участке, которое они назвали «плачевным». Собеседник агентства отметил, что, по традиции, военнослужащие ВСУ покидают город малыми группами, чтобы не привлекать дополнительного внимания.
Представитель силовых структур ДНР также подчеркнул, что отступление противника пока выглядит планомерным и контролируемым, выделив интонацией слово «пока». Не исключено, что позже отступление ВСУ превратится в бегство, как это было в других населённых пунктах, освобождаемых российскими войсками, заключил он.
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Александр Бойцов