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В Минобороны назвали количество дронов ВСУ, сбитых за ночь силами ПВО России

МО: В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над российскими регионами
13 октября 2024, 08:50
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Российские средства противовоздушной обороны сбили и подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Дроны ВСУ пытались атаковать объекты на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытку террористической атаки на российские регионы киевский режим предпринял с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над территориями Белгородской и Курской областей дежурными средствами ПВО было уничтожено по шесть украинских дронов. Ещё один БПЛА был сбит над Брянской областью.

Ранним утром губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом. Жертв и разрушений на земле нет, добавил он. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

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#пво
Политолог Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине
Политолог Караганов: Приостановка Россией СВО будет означать победу Запада
13 октября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Arseniy45

Страны, которые сейчас предлагают мирные инициативы по Украине, не отдают себе отчёта в том, что если Россия сейчас прекратит спецоперацию, не достигнув поставленных целей, то это будет означать победу Запада в конфликте.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По его словам, в этом случае западные государства почувствуют свою безнаказанность, у них окажутся развязаны руки, и в таком случае ничто не помешает им нападать на другие страны.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если Россия не нанесёт сейчас стратегическое поражение Западу, то такая ситуация откроет ящик Пандоры. Тогда под угрозой окажутся и Китай, и Индия и другие страны, в которых Запад видит своих противников, заключил Караганов.

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Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
13 октября 2024, 06:38

Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 сорвали ракетным ударом ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведывательным целям.

Затем экипажи провели противоракетные операции, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – резюмировали в Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает зенитно-ракетный комплекс Patriot и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Пашена Балка Днепропетровской области.

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#всу
#курская область
#ракетный удар
#минобороны рф
#вс рф
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Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области
Алаудинов: продвижение РФ в Курской области вызвало обеспокоенность у ВСУ
13 октября 2024, 03:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что продвижение России в Курской области вызвало «большую панику» в Киеве, и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются оттеснить позиции ВСУ в Курской области, но Киев «держит определенные рубежи».

По данным издания «Страна», российским войскам удалось продвинуться «левее украинского плацдарма» в Курской области.

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#апти алаудинов
#владимир зеленский
#украина
#курская область
#всу
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В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны бойцов ВСУ после сброса листовок
«Народная милиция ДНР»: бойцы ВСУ сдали в плен после сброса листовок
12 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы 79-й бригады украинской армии и связанных с ней подразделений добровольно сдались в плен после того, как российский беспилотник сбросил на их позиции листовки, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. Инцидент произошел на кураховском направлении.
«Сдача в плен была коллективным решением», – сообщается в публикации.

Украинские солдаты «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и жаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен солдат, «невыносимые условия» на передовой «привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

8 октября Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и кураховское направления наиболее напряженными участками фронта. Особенно напряженные бои шли в населенных пунктах Цукурино и Селидово.

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#всу
#украина
#плен
#днр
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Зеленский прокомментировал наступление российской армии в Курской области
Зеленский сообщил о наступлении российской армии на позиции ВСУ в Курской области
12 октября 2024, 22:54

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент Украины сообщил вечером 12 октября в Telegram-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал Зеленский наступление ВС РФ.

Отметим, что российская армия перешла ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о плановом боевом патрулировании воздушного пространства истребителями Су-35С приграничных районах Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении от боевиков ВСУ 19 населенных пунктов Курской области.

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#армия
#операции
#всу
#вс рф
#зеленский
#курская область
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В России создали термостойкий полимер, способный защитить БПЛА от воспламенения
12 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали термостойкий полимер, позволяющий защитить беспилотники от воспламенения. Об этом пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что данный полимер способен защитить беспилотник при работе в условиях высоких температур. В частности, при пожарах и в зоне боевых действий.

Специалистам удалось создать такой полимер при помощи новейшей технологии синтеза полиэфиримидов. В ходе разработки удалось получить образцы с температурой плавления в 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить полимеру максимальную термостойкость.

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#россия
#беспилотник
#разработки
#бпла
#технологии
#пожар
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Два месяца пробирались по тылам ВСУ: Алаудинов рассказал героическую историю о бойцах ВС РФ
Алаудинов рассказал о двух бойцах, пробиравшихся по тылам ВСУ
12 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Двое российских бойцов после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по украинским тылам к своим. Об этом в своём Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он опубликовал видео, на котором, находясь вместе с этими бойцами, рассказывает их историю.

Алаудинов отметил, что солдатам удалось выйти на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» минувшей ночью. Сейчас они находятся в безопасности.

Под видео была размещена подпись, в которой генерал подчеркнул, что действия Курбана Абдурахманова из Дагестана и Алексея Сибирякова из Бурятии говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать родину.

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#курская область
#апти алаудинов
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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
12 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с бойцами ВСУ начала принудительно вывозить граждан из Харьковской области. Об этом житель подконтрольной украинским войскам территории региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства в целях безопасности пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что мирных жителей Харьковской области переселяют в другие регионы страны против их воли. Также военные проверяют все сведения на телефонах местных.

По словам жителя области, киевские власти решили пойти на такой шаг из-за приближающейся линии фронта.

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#сбу
#всу
#харьковская область
#эвакуация
#жители
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На Украине снова ужесточили правила мобилизации
На Украине военнообязанным дали три дня для явку за повесткой на почту
12 октября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Кабмин Украины обновил правила почтовой связи, установив, что призывников есть всего три на получение повестки о явке в военкомат. Об этом сообщает 12 октября «Судебно-юридическая газета».
Теперь срок хранения повесток на почте приравнивался к судебным документам. Если почтальон не может вручить повестку лично, он оставляет уведомление в почтовом ящике. Если призывник не заберет повестку в течение трех дней, его ждет штраф от 17 до 35 тысяч гривен — от 413 до 851 доллара.

Правила мобилизации на Украине ужесточили в апреле 2024 года, тогда призывникам установили 10 дней для явки в военкомат. В случае неявки военком вправе обратиться в полицию, которая должна задержать гражданина. Также уклонистов лишают прав на управление транспортом.

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