В Минобороны назвали количество дронов ВСУ, сбитых за ночь силами ПВО России

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Российские средства противовоздушной обороны сбили и подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Дроны ВСУ пытались атаковать объекты на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытку террористической атаки на российские регионы киевский режим предпринял с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над территориями Белгородской и Курской областей дежурными средствами ПВО было уничтожено по шесть украинских дронов. Ещё один БПЛА был сбит над Брянской областью.
Ранним утром губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом. Жертв и разрушений на земле нет, добавил он. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.
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Александр Бойцов