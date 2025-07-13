Российские войска освободили населенные пункты Карла Маркса и Николаевку в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боевую задачу по освобождению Карла Маркса в ДНР выполнила группировка войск «Восток», а бойцы группировки войск «Центр» освободили Николаевку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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