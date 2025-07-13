Владимир Рогов раскрыл новый метод ВСУ по маскировке мин «Лепесток»
Вооруженные силы Украины придумали новый метод по маскировке мин «Лепесток». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов заявил, что украинские боевики заворачивают противопехотные фугасные мины ПФМ-1 «Лепесток» в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы они выглядели как обычный мусор. Затем боеприпасы разбрасываются на местности при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Противопехотная мина «Лепесток» является небольшим взрывным устройством, массой около 80 граммов. Она представляет собой необычную фигуру и предназначена для того, чтобы ранить людей, когда они на неё наступают. При взрыве практически не образуется убойных осколков, но стопу отрывает начисто.
Следует отметить, что использование «Лепестка» запрещено положениями Оттавской конвенции, но Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции.
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