Владимир Рогов раскрыл новый метод ВСУ по маскировке мин «Лепесток»

13 июля 2025, 16:41

Украинские военные маскируют мины «Лепесток» под мусор

Фото: Istock/ZapikanStudio

Вооруженные силы Украины придумали новый метод по маскировке мин «Лепесток». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.