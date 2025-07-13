Стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском
Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об активном продвижении ВС России под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, при такой скорости российские войска в ближайшее время возьмут и сам город. Ганчев уточнил, что конкретный день назвать он не может.
Глава местной администрации заключил, что военнослужащие ВС РФ расширяют зону контроля вокруг Волчанска, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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