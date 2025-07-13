Стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском

13 июля 2025, 18:13

Ганчев: ВС РФ активно продвигаются под Купянском и очень скоро освободят город

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об активном продвижении ВС России под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости.