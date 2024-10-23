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Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка, а подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка. Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС России продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск также отразили две атаки, в результате чего противник потерял более 800 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск также отразили две атаки, в результате чего противник потерял более 800 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова