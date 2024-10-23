Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

РСЗО «Ураган» бьет по ВСУ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Семья из Петербурга участвует в боевых действиях на Украине на разных направлениях, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу приёмно-сортировочного отделения медсанбата, чей позывной «Грация».
«На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — рассказала женщина.Семейная пара несет службу на каховском и луганском направлениях, вдали друг от друга. Однако для них главная цель — помочь своей Родине. Дома родителей ждет сын, который хочет стать медиком, как и его мама.
«Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания», — добавила «Грация».
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева.
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Никита Кротов