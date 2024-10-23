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Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

23 октября 2024, 11:46
РСЗО «Ураган» бьет по ВСУ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

РСЗО «Ураган» бьет по ВСУ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Семья из Петербурга участвует в боевых действиях на Украине на разных направлениях, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу приёмно-сортировочного отделения медсанбата, чей позывной «Грация».
«На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — рассказала женщина.
Семейная пара несет службу на каховском и луганском направлениях, вдали друг от друга. Однако для них главная цель — помочь своей Родине. Дома родителей ждет сын, который хочет стать медиком, как и его мама.



«Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания», — добавила «Грация».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева.

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Белоусов предостерег Запад от вовлеченности в украинский конфликт
МО РФ: вовлеченность Запада на Украине грозит столкновением ядерных стран
23 октября 2024, 11:45

Глава МО РФ Андрей Белоусов (слева)(Фото: сайт Кремля)

Рост вовлеченности Запада в украинский конфликт, а также стремление максимально навредить российской стороне чреваты прямым столкновением ядерных государств, считает глава МО РФ Андрей Белоусов.
«Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы», — сказал руководитель оборонного ведомства России в рамках заседания совместной коллегии Минобороны РФ и РБ.
Ранее в Пентагоне рассказывали о нынешних возможностях киевского режима. Глава Минобороны США Ллойд Остин ответил на вопрос о том, почему Украине не помогут дальнобойные ракеты ATACMS, и чем она может их заменить.

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#конфликт
#украина
#война
#сво
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«Рабство в условиях СВО»: куда пропадают российские бойцы и при чем тут «Ахмат»
Волонтер Грачева: в условиях конфликта с Украиной растут риски торговли людьми
23 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/Diy1

В условиях украинского конфликта все чаще выявляются случаи торговли людьми и принудительного труда. Как российские военные попадают в рабство рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева, ее слова передает «Лента.ру».
Она объяснила, что злоумышленники крадут у возвращающихся домой бойцов спецоперации деньги, а после сами вызываются помочь, предлагая подработку. Или же военных выводят из строя лекарствами или газовыми баллончиками.

«Дальше все традиционно — контроль, лишение свободы передвижения, жесточайшая эксплуатация, угрозы, избиения. И новизна состоит лишь в специфике географического перемещения к линии фронта», — рассказала Грачева.

По ее словам, в декабре 2023 года в «Альтернативу» за помощью обратилась сестра бойца СВО Михаила, который перестал отвечать на звонки перед возвращением домой. Волонтеры пытались найти его, однако из-за запрета на публикацию личных данных действующих военнослужащих они не могли получить информацию в ВС РФ о его статусе. Пропавший вышел на связь с родными на Новый Год.

Он рассказал, что в ноябре он покинул зону проведения спецоперации и решил отметить это дело с сослуживцами. Очнулся военный в Ростове-на-Дону без денег. Незнакомец предложил ему немного заработать, ухаживая за скотом. Но зарплату ему не платили и выходить на связь с родственниками запрещали. Так Михаил оказался в трудовом рабстве. Он пытался сбежать дважды. Первый раз его поймали, вторая попытка оказалась удачной. 1 января мужчина смог добраться до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил сестре. На сегодняшний день Михаил находится дома.

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Другой военный попал в рабство после того, как на вокзале с ним познакомились двое мужчин в военной форме. Они представились бойцами «Ахмата» и предложили подписать контракт. Антон согласился, и его отвезли в дом, где сильно избили, выбив два зуба и сломав ребро.

«Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником, а на следующее утро его уже вывезли на работу. Правда, как только Антон вышел из машины, он сразу сбежал, и сейчас в безопасности», — рассказала Грачева.

Еще одна похожая история приключилась с бойцом СВО. Он поехал в гости к своему другу в Дагестан, однако найти его не смог, а денег на обратную дорогу не было. Он нашел объявление, где предлагалась вакансия скотника с зарплатой в 50 тысяч рублей. Военный позвонил и попал в рабство к Гаруму Джагумову. У Андрея отобрали паспорт, денег не платили и морально унижали. Когда выяснилось, что мужчина исповедует ислам, отношение к нему изменилось в лучшую сторону, но зарплату так и не платили. Через три месяца Андрей смог сбежать. Он пешком дошел до Махачкалы и смог связаться с волонтерами, которые помогли ему вернуться домой.

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В Пентагоне рассказали о возможностях Украины
Глава МО США Ллойд Остин: Киев не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС РФ
23 октября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/icholakov

Киевский режим не достанет дальнобойными ракетами США ATACMS до баз российских Воздушно-космических сил, рассказал в беседе с телеканалом Fox News руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — пояснил глава Пентагона.
Таким образом Остин ответил, готовы ли американские власти разрешить Украине пользоваться дальнобойными вооружениями для ударов вглубь РФ. Остин резюмировал, что Киев вместо этого может создавать беспилотники высокой дальности.

Ранее сообщалось, как на Западе отреагировали на слова главы британского Минфина о президенте России Владимире Путине.

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Бойцы ВС РФ используют новую тактику в зоне СВО при штурме позиций боевиков ВСУ
ТАСС: ВС РФ пользуются тактикой залистования при штурме позиций ВСУ в зоне СВО
23 октября 2024, 10:50

Новоприбывшие бойцы ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Тактику залистования перед штурмом вражеских позиций используют российские военные. Как пишет ТАСС, ссылаясь на командира с позывным Вэл, таким образом противнику дается шанс на выживание.
«Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если же никто не выходит, то уже применяются все силы против врага. Обычно сбрасываем перед штурмом», — пояснил собеседник.
Оператор дрона Цезарь добавил, что на агитлистовках описан процесс сдачи в плен. По его словам, нужно сложить оружие, снять бронезащиту, по возможности белую ткань и идти в сторону российских позиций.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

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#мир
#россия
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#сво
#всу
#конфликт
#вс рф
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Пленный ВСУ отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России
23 октября 2024, 10:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен российским бойцам, рассказал, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России. Видео публикует Минобороны РФ.
«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал Дорожеченко.

Он уточнил, что в ВСУ попал из мест заключения и отметил, что украинское командование пытается «заткнуть дыры» на фронте именно заключенными. По его словам, бывшие заключенные являются расходным материалом, их посылают туда, где появляются пробелы в обороне и не заботятся о том, погибли ли они или попали в плен.

Ранее также сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы.

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Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО
Генерал-майор Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
23 октября 2024, 10:16

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются. Он отметил, что «противник трещит по всем швам».

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — поделился он.

Помимо этого, Алаудинов отметил, что ВС РФ будет делать максимум, чтобы специальная военная операция завершилась на условиях, которые были обозначены изначально.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что у российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ростех
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#бпла
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Инженер ЗАЭС обвиняется в покушении на членов МАГАТЭ
23 октября 2024, 10:13

Стела ЗАЭС в Энергодаре (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Инженера Запорожской АЭС Сергея Потынгу обвиняют в покушении на членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию украинской разведки, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
Как пояснили в ведомстве, в мае прошлого года Потынга по заданию куратора должен был совершить теракт, жертвами которого стали бы сотрудники МАГАТЭ. Планировавшийся взрыв должен был дискредитировать российскую армию перед ООН. Украина же при таком развитии событий получила бы поддержку и финансирование, заключил собеседник агентства.

Фигуранту вменяют статьи об участии в террористическом сообществе, покушении на теракт, а также о незаконном обороте взрывчатки и соответствующих устройств.

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#мир
#россия
#запорожская аэс
#запорожская область
#магатэ
#покушение
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У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО
23 октября 2024, 09:57

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад, после чего Лапландия была преобразована в форпост у российских границ. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в этом регионе проходят масштабные артиллерийские учения. Стрельбы в рамках учений Lightning Strike 24 запланированы с 4 по 28 ноября, в которых участвуют 3600 военнослужащих из Финляндии, Британии, Швеции, Франции и Эстонии.

Основным местом проведения учений станет полигон Роваярви, расположенный всего в 100 километрах от границы с Российской Федерацией, что позволяет эффективно отрабатывать дальнобойный огонь.

Кроме того, с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая в Финляндии пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне под названием ADEX 2/24 Mallet Strike.

На прошлой неделе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие на восточном фланге у границ России.

Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#нато
#всу
#танк
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Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
Сдавшиеся с натовским оружием солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США
23 октября 2024, 09:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — пояснил он.

Отмечается, что сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сообщается, что при себе у военных были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.

Силовик пояснил, что украинские солдаты получили детальные инструкции по технологии сдачи в плен из листовок, которые были сброшены на территориях, контролируемых киевским режимом.

Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь».

Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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