ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области

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Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.
По словам главы области, каких-либо масштабных попыток форсировать реку Днепр и высадиться в регионе в последнее время не было. Сальдо отметил, что потеря элитного подразделения могла остановить противника.
Губернатор заключил, что военные ВС РФ всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Губернатор заключил, что военные ВС РФ всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова