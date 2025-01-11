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В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины

Глава крымской миссии Смирнов заявил, что помощь Запада больно аукнется Украине
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
По его словам, «ничего не проходит бесследно», а Киеву придется заплатить за это. Смирнов подчеркнул, что западные страны ничего не делают просто так и не прощают долгов.

Нынешние союзники Украины «захотят заполучить свою долю от того, что осталось от страны», добавил глава крымской миссии .



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников
11 января 2025, 10:24

Фото: iStock/bbsferrari

В результате атаки дронов ВСУ на Анапу никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.
Отмечается, что разрушений также зафиксировано не было. При этом угроза атаки БПЛА в городе еще сохраняется.

Согласно информации администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств ПВО.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников на российскими регионами
11 января 2025, 08:17

Фото: iStock/yucelyilmaz

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 дрон ликвидирован над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Республики Крым и Курской области. Иные подробности в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана
На Украине объявили награду в 50 млн за бойца Алиева, который удерживал опорник ВСУ
11 января 2025, 06:28

Фото: iStock/alfexe

Российскому военному Закарье Алиеву из Дагестана, три недели удерживавшему позицию без еды и воды, на Украине назначили награду в размере 50 миллионов рублей за голову. Об этом RT стало известно от самого Алиева, который сейчас находится в больнице на лечении.
После трехнедельного противостояния украинским войскам Алиев был эвакуирован, но из-за ранений ему требуется восстановление. По его словам, у него есть проблемы с ногой: колено временами отказывает, и врачи предполагают повреждение связок. Он ожидает выписку из больницы через одну-две недели.

История о героическом противостоянии военного вызвала интерес у киностудии, с которой он уже заключил договор на экранизацию. Также Алиев заявил, что рассматривает возможность возвращения в зону проведения спецоперации.

«У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», — поделился герой.
Ранее сообщалось, что разведчик-сапер Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивал атаки украинских войск, несмотря на обстрелы всех подступов, которые не позволяли эвакуационной группе прийти на помощь.

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#больницы
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В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
11 января 2025, 04:50

Фото: iStock/Dragon Claws

В ночь на 11 января в городе Котовск Тамбовской области украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) врезались в два многоквартирных дома, вызвав незначительные разрушения и травмы у нескольких людей. Как сообщил врио главы региона Евгений Первышов, пострадавшие получили помощь от медиков, травмы вызваны осколками стекол. В пресс-службе уточнили, что от осколков стёкол пострадали 3 человека.
На месте происшествия возгораний не зафиксировано. В результате инцидента здания понесли повреждения, масштабы ущерба сейчас оцениваются. Власти заверили, что последствия будут устранены в кратчайшие сроки.

«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Жителям пострадавших квартир предложено временное размещение в специально организованном пункте.

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«Азов»* пытается пополнить батальон английскими наемниками
11 января 2025, 04:21

Фото: iStock/InspirationGP

Украинский националистический батальон «Азов»* намерен пополнить свои ряды за счет создания интернационального подразделения из англоязычных наемников. Как сообщает издание Guardian, нацбат «Азов»* столкнулся с серьезной нехваткой кадров, что вынудило его искать новых бойцов за пределами Украины.
По данным издания, такое решение принято в преддверии возможного осложнения ситуации на фронте для ВСУ на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Киев может столкнуться с усиленным давлением со стороны РФ, что усложняет положение украинских властей, ранее уже сталкивавшихся с трудностями в мобилизации.

Guardian также уточняет, что с начала конфликта на Украине было ликвидировано 13 британских наемников, которые воевали на стороне ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский признал, что после принятия закона о мобилизации в мае 2024 года Украине не удалось мобилизовать заявленные 500 тысяч человек, фактически привлечено только 200 тысяч. Информацию о провале мобилизации подтверждает газета Washington Post, ссылаясь на украинские и западные источники.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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БПЛА разрушил балкон в пятиэтажке Тамбовской области, пострадали люди
SHOT: дрон ВСУ врезался в жилой дом в Котовске, есть пострадавшие
11 января 2025, 03:45

Фото: iStock/SergeyToronto

В городе Котовск Тамбовской области беспилотник ВСУ врезался в жилую пятиэтажку, разрушив балкон на пятом этаже. Местные жители сообщают о пострадавших. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки дронов, а в небе слышались громкие хлопки.
В результате происшествия обломки, оконные рамы и стекла упали вниз, что вызвало панику среди жильцов. На месте работают все экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена. Эвакуированные жители находятся на улице, передает SHOT.

Официальная информация о происшествии пока не поступала, но кадры с места ЧП показывают серьезные повреждения здания. Балкон полностью раскурочен после атаки дрона ВСУ.



Предположительно, дополняет telegram-канал РЕН ТВ, еще одна пятиэтажка в Котовске могла получить повреждения из-за инцидента.

Ранее сообщалось, что случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край.

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#бпла
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Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край
В Анапе сообщили о работе ПВО, Новороссийск также под атакой ВСУ
11 января 2025, 02:00

Фото: iStock/Chesky_W

В ночь с 10 на 11 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку беспилотников на Краснодарский край. Жители Новороссийска и Анапы сообщили о серии мощных взрывов и работе систем противовоздушной обороны, передает SHOT. По предварительным данным, уже сбито более десяти воздушных целей.
В Анапе власти активировали городскую систему оповещения.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — написали в Telegram-канале мэрии Анапы.
В telegram-канале SHOT выложили несколько видео. На одном из них можно услышать запуск тревожных сирен.



Кроме того, о налетах беспилотников ранее сообщили жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма. Работа ПВО в регионе продолжается. В ряде районов были зафиксированы взрывы в небе.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

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#взрывы
#жители
#краснодарский край
#telegram
#информация
#пво
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Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
11 января 2025, 01:43

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась по C-SPAN.
«Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», — заявила Жан-Пьер во время брифинга.
Общение между двумя президентами состоялось на фоне отмены визита Байдена в Рим, где должна была пройти встреча с Зеленским. Причиной отмены поездки стали масштабные пожары, охватившие Лос-Анджелес.

Жан-Пьер уточнила, что детали разговора будут предоставлены позднее. Однако известно, что действующий президент США в очередной раз заверил Киев в неизменности своей поддержки.

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Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже

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#помощь
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Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже
11 января 2025, 00:54

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили несколько беспилотников, атаковавших регион. По информации губернатора Александра Гусева, атаки произошли как в городе Воронеже, так и в двух других районах области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Несмотря на успешную нейтрализацию угрозы, в регионе сохраняется опасность повторных атак дронов. Местные власти продолжают следить за ситуацией и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил ангар поселке Первомайский. Обрушилась кровля.

Также выяснилось, что более тысячи заявлений поступило в полицию на розыск без вести пропавших жителей в Курской области. На данный момент 240 человек из списка исчезнувших были найдены.

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#пво
#сво
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