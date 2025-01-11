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Военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
По его словам, «ничего не проходит бесследно», а Киеву придется заплатить за это. Смирнов подчеркнул, что западные страны ничего не делают просто так и не прощают долгов.
Нынешние союзники Украины «захотят заполучить свою долю от того, что осталось от страны», добавил глава крымской миссии .
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Нынешние союзники Украины «захотят заполучить свою долю от того, что осталось от страны», добавил глава крымской миссии .
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова