В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины

Российскому военному Закарье Алиеву из Дагестана, три недели удерживавшему позицию без еды и воды, на Украине назначили награду в размере 50 миллионов рублей за голову. Об этом RT стало известно от самого Алиева, который сейчас находится в больнице на лечении.