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Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».
Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что в зоне действия Западной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли 220 боевиков в районах шести населённых пунктов Харьковской области и одного города в ДНР.
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Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что в зоне действия Западной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли 220 боевиков в районах шести населённых пунктов Харьковской области и одного города в ДНР.
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Анастасия Чинкова