В Рыльске Курской области произошел сильный взрыв после удара беспилотника ВСУ

Разговорник для общения с северокорейскими бойцами получили российские военнослужащие. Об этом журналистке телеканала Соловьев Live Марине Ким рассказал один из российских инструкторов. В разговорнике есть команды «Стой!» («Сот!» на корейском, написано буквами русского алфавита — прим. ред.) или «Огонь!», что на корейском звучит «Сакёк!».