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В Рыльске Курской области произошел сильный взрыв после удара беспилотника ВСУ

Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В городе Рыльск Курской области произошел сильный взрыв, предварительно, из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Мощный взрыв в Рыльске Курской области. Предварительно, ВСУ атаковали город беспилотниками», — говорится в сообщении.

Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 22:49 по московскому времени.

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В Рыльске Курской области дроны ВСУ ударили по детскому саду и жилым домам
30 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/bbsferrari

В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным и одному частному дому, а также по детскому саду. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

В инциденте пострадали несколько местных жителей. Среди них 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, у которых зафиксированы резано-ушибленные ранения. Оба госпитализированы в больницу.

К тому же один из пострадавших 1975 года рождения отказался от медицинской помощи. У него резаные раны руки и ноги. Удар по многоквартирному дому привел к возгоранию кровли. Пламя уже потушено. На месте происшествия находятся экстренные службы.

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Ведущий Первого канала назвал подонками некоторых покинувших страну россиян
Ведущий Кузичев назвал подонками тех, кто покинул Россию и помогал боевикам ВСУ
29 апреля 2025, 22:53

Анатолий Кузичев (Фото: Telegram/a_kuzichev)

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев считает, что те, кто, проживая за границей, помогал боевикам ВСУ — предатели. Своим мнением он поделился в беседе с актером Вячеславом Манучаровым.
«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — сказал Кузичев.
Он добавил, что среди покинувших страну россиян есть те, кто подписывал снаряды для неонацистов, которые, со слов Кузичева, использовались при ударах по российским городам. Подобные шаги живущих за рубежом соотечественников Кузичев назвал деятельным вредом стране.

Вместе с тем Кузичев считает, что тех, кто уехал на эмоциях, можно «понять и простить».

«Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя?» — спросил журналист.

Он посетовал, что из-за отъезда людей с противоположным мнением, уменьшились возможности для диалога.

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#украина
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#новости
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В Госдепе США озвучили угрозу по переговорам
Брюс: США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса
29 апреля 2025, 22:28

Фото: istockphoto/Westy72

Американская сторона выйдет из переговоров по Украине в качестве посредника при отсутствии прогресса в диалоге. Об этом в рамках брифинга заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — прокомментировала дипломат.
Она добавила, что США ждут «полного и длительного» прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.

«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем», — заключила Брюс.

Российско-американский диалог стал налаживаться 18 февраля, когда в Саудовской Аравии состоялась первая консультация представителей Москвы и Вашингтона.

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#украина
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Алаудинов рассказал, что ГУР Украины пыталось завести ВСУ в Белгородскую область
29 апреля 2025, 22:14

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)

Украинские разведчики пытались весной завести боевиков ВСУ на территорию Белгородской области и понесли потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — прим. ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ — прим. ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — рассказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что всех диверсантов уничтожают. Накануне Алаудинов проинформировал, что Демидовка и Поповка в Белгородской области защищены от вражеских сил.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#белгородская область
#всу
#апти алаудинов
#новости
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Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР
Инструкторам на российских полигонах дали разговорник с корейскими словами
29 апреля 2025, 21:58

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Разговорник для общения с северокорейскими бойцами получили российские военнослужащие. Об этом журналистке телеканала Соловьев Live Марине Ким рассказал один из российских инструкторов. В разговорнике есть команды «Стой!» («Сот!» на корейском, написано буквами русского алфавита — прим. ред.) или «Огонь!», что на корейском звучит «Сакёк!».
Северокорейские бойцы участвовали в освобождении Курской области от боевиков ВСУ в рамках договора о стратегическом партнерстве стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ по договору может оказать такую же помощь КНДР.

Глава государства Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь. Российский регион был освобожден 26 апреля, о чем доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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