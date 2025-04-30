В Рыльске Курской области произошел сильный взрыв после удара беспилотника ВСУ

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В городе Рыльск Курской области произошел сильный взрыв, предварительно, из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Мощный взрыв в Рыльске Курской области. Предварительно, ВСУ атаковали город беспилотниками», — говорится в сообщении.
Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 22:49 по московскому времени.
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