Стало известно о попытке ВСУ прорваться через еще один участок российской границы

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ВСУ попытались прорваться у международного автомобильного пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в попытке атаки принимали участие до 300 боевиков украинской армии, в числе атакующих якобы были и иностранные наемники. Согласно информации источника, противник попал под артиллерийский огонь ВС России.
Официального подтверждения факта боев близ этих участков границы от Минобороны РФ в настоящее время не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Официального подтверждения факта боев близ этих участков границы от Минобороны РФ в настоящее время не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова