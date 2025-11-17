Российские войска освободили поселок Двуречанское в Харьковской области
Армия России освободила поселок Двуречанское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Также на харьковском направлении военные ВС РФ поразили формирования двух бригад ВСУ и штурмового полка возле сел Жовтневое, Колодезное и Малиновка.
За сутки в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 150-ти военнослужащих, 13 автомобилей, две боевые бронемашины и артиллерийское орудие. Также бойцы уничтожили склад боеприпасов.
