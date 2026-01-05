Достижения.рф

Российские войска освободили село Грабовское в Сумской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские войска взяли Грабовское в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Артиллерия и FPV-дроны группировки «Север» подавили основные очаги сопротивления противника, заставив его оставить позиции и отступить. После этого российские штурмовики зачистили здания, подвалы и прилегающие лесополосы.

За сутки подразделения группировки нанесли удары по ВСУ в Мирополье и Садках Сумской области, а также в Волчанских Хуторах и Графском Харьковской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0