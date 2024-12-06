В Минобороны доложили последние новости в ДНР

Российские войска достигли локальных успехов в Купянске, Покровске и Угледаре, а также нанесли удары по украинским аэродромам, уничтожив боевую технику противника. ВСУ предпринимают контратаки, в том числе в районе Новомлынска, в то время как обстановка на Херсонском участке остается стабильной и без изменений. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 6 декабря расскажет «Радио 1».