В Минобороны доложили последние новости в ДНР

Видео: МО РФ
Российские Воздушно-космические силы ликвидировали пункт временной дислокации подразделения украинской нацгвардии в Донецкой народной республике. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ использовали три фугасные авиабомбы ФАБ-250, имеющие универсальные модули коррекции и планирования. Противник ликвидирован в Правдовке.
Перед этим украинский аналитический проект DeepState сообщал, что российские военные заняли четыре населенных пункта, три из которых в Донбассе, а четвертый — в Херсонской области. Речь шла о Новопустынке, Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтверждали.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Перед этим украинский аналитический проект DeepState сообщал, что российские военные заняли четыре населенных пункта, три из которых в Донбассе, а четвертый — в Херсонской области. Речь шла о Новопустынке, Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтверждали.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов