Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

Фото: РИА/Константин Михальчевский
Экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как выяснил канал, все катера были запущены из Одессы. Канал также пишет, что ВС России смогли пресечь попытку атаки и ликвидировали все вражеские катера.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами: 14 вражеских дронов в Воронежской области, 11 – в Курской, ещё семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.
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Анастасия Ларина