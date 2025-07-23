Украина требует срочной помощи США и Европы в ПВО и ракетах

23 июля 2025, 11:44

Фото: IStock/Silent_GOS

Генерал Сырский попросил США и Европу больше систем ПВО, включая Patriots, а также ракеты для защиты от российских атак.





В интервью The Washington Post он подчеркнул, что без ограничений на использование таких средств Украина сможет усилить оборону и замедлить производство российских ракет.





«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — отметил Сырский.