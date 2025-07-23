Украина требует срочной помощи США и Европы в ПВО и ракетах
Генерал Сырский попросил США и Европу больше систем ПВО, включая Patriots, а также ракеты для защиты от российских атак.
В интервью The Washington Post он подчеркнул, что без ограничений на использование таких средств Украина сможет усилить оборону и замедлить производство российских ракет.
«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — отметил Сырский.Напомним, пленный боец украинской Нацгвардии Сергей Ланников заявил, что Владимиру Зеленскому надо прекратить войну и уже признать, что ДНР и ЛНР нужна Россия.