Достижения.рф

Украина требует срочной помощи США и Европы в ПВО и ракетах

Фото: IStock/Silent_GOS

Генерал Сырский попросил США и Европу больше систем ПВО, включая Patriots, а также ракеты для защиты от российских атак.



В интервью The Washington Post он подчеркнул, что без ограничений на использование таких средств Украина сможет усилить оборону и замедлить производство российских ракет.

«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — отметил Сырский.
Напомним, пленный боец украинской Нацгвардии Сергей Ланников заявил, что Владимиру Зеленскому надо прекратить войну и уже признать, что ДНР и ЛНР нужна Россия.

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Виктория Иванченко

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