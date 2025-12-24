ВС РФ освободили Андреевку, а боевики ВСУ отбирают еду у мирных и планируют новогоднюю атаку: последние новости СВО на 24 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеШтурмовые подразделения группировки войск «Север» активно наступают на нескольких участках, включая Андреевку. Наша авиация поддерживает действия с воздуха, нанося удары по позициям противника. На Теткинском и Глушковском участках ВКС России атаковали район Волфино.
Курская областьГубернатор Курской области Александр Хинштейн в своём недавнем заявлении сообщил о тревожном инциденте, произошедшем в городе Рыльск. В результате обстрела, совершённого вооружёнными силами Украины (ВСУ), был повреждён один из частных домов в жилом районе.
Белгородская областьВ Новой Таволжанке дрон атаковал автомобиль, двое гражданских пострадали, один из них скончался в больнице. В Грайвороне при взрыве БПЛА пострадали женщина и 13-летний мальчик, а также двое мужчин. В Красном Пахаре ранен водитель грузовика, а в Беленьком FPV-дрон ударил по машине, ранив мирного жителя. Удары пришлись на Шебекино, Бондаренков, Маломихайловку и другие населенные пункты.
Харьковское направлениеГруппировка войск «Север» в своём недавнем заявлении сообщила о значительном успехе на фронте, объявив о взятии под контроль населённого пункта Прилипка, расположенного в Волчанской общине.
СеверскПротивник официально признал потерю Северска — это событие, которое не только подрывает моральный дух врага, но и открывает новые горизонты для наших войск. Западнее этого стратегически важного города наши силы уверенно укрепились вдоль лесополос, создавая надёжные позиции для дальнейших операций. Эти природные барьеры становятся не просто укрытием, но и мощным инструментом для манёвров и защиты. В то же время, наши войска обходят район Северского мелового карьера, что является смелым и продуманным шагом.
Днепропетровская область36-я гвардейская мотострелковая бригада освободила Андреевку, расположенную всего в 6 км от Покровского, важного логистического узла для противника. Продвижение наших войск на северо-запад может перерезать снабжение ВСУ по трассе Н-15.
Запорожская областьДальневосточные бойцы продолжают упорно сражаться за Гуляйполе, демонстрируя мужество и решимость. Они успешно отбили очередную часть застройки у противника, что стало важным шагом в борьбе за контроль над этим стратегически значимым регионом. Все силы сосредоточены на разрушении логистических путей врага и изоляции зоны боевых действий, что позволяет создавать условия для дальнейшего наступления. На Запорожском фронте идут бои в Приморском и Степногорске, а также в направлении Лукьяновского. ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую.
Армия России добилась новых успехов в районе Гуляйполя
Херсонская областьБоевики атаковали энергетическую инфраструктуру, в результате чего более 60 тысяч человек остались без света в нескольких муниципальных округах.
ВСУ копят БПЛА для атаки на Россию в Новый годБоевики ВСУ могут накапливать БПЛА для масштабных налетов на Россию в новогодние праздники. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Скорее всего, Киев попытается испортить россиянам праздники. На Украине же теперь отмечают Рождество по католическому календарю», — высказался Дандыкин.
ВСУ отбирали у жителей Светлого последнюю едуУкраинские военные забирали последнюю еду у жителей населенного пункта Светлое (ДНР), который был освобожден российскими войсками.
«Местные жители со слезами на глазах встречали российских военнослужащих и рассказывали им, что военнослужащие ВСУ занимались мародерством и издевались над ними, даже отбирали последнюю еду», — говорится в сообщении МО РФ.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских БПЛАДежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 23 на 24 декабря. Они перехватили 172 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сто десять вражеских дронов сбили над Брянской областью, двадцать — над Белгородской областью, четырнадцать — над Калужской областью, двенадцать — над Тульской областью, шесть — над Орловской областью, четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, три — над Липецкой областью, один — над Волгоградской областью, один — над Курской областью, один — над Смоленской областью.