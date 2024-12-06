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Украинские боевики пытаются удержать позиции в центре Часова Яра с помощью иностранных наемников. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
По словам российского бойца, военнослужащие ВС РФ часто слышат в радиоэфире польскую речь, а в разгрузках убитых солдат ВСУ регулярно находят документы стран Европейского союза и Латинской Америки.
Начальник оперштаба пояснил, что ВСУ в городе постоянно предпринимают попытки контратак, прибегая к помощи иностранных наемников. Чукча добавил, что падение Часового Яра в любом случае неизбежно.
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Екатерина Коршунова