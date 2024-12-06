Системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ на территории РФ и два безэкипажных катера у Крыма

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Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами, а также два безэкипажных катера, двигающихся в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Воронежской области, 11 – в Курской, еще семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.
Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, которые следовали в сторону Крыма.
Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
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Элина Позднякова