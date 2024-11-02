На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко сделал заявление, что в боях на территории Курской области задействованы самые подготовленные и сильные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова были опубликованы изданием «Страна.ua» в Telegram-канале.