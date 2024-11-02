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На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском

Марченко: в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко сделал заявление, что в боях на территории Курской области задействованы самые подготовленные и сильные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова были опубликованы изданием «Страна.ua» в Telegram-канале.
Марченко отметил, что текущая ситуация в Курской области вызывает у него вопросы.

«Я не понимаю, что происходит и для чего оно происходит, возможно есть некий секретный замысел», — сказал он.



Кроме того, генерал-майор высказал мнение, что идея обмена занятой части Курской области на украинские территории обречена на провал.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали люди.

Боевики Вооруженных сил Украины усыпали село Большое Солдатское в Курской области противопехотными минами «‎лепесток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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