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Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в ходе продвижения российские войска начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта.
Эксперт также подчеркнул, что перевес в личном составе и военной технике, наряду с другими факторами, создает угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. В ответ на ситуацию украинское командование направило небольшое подкрепление из населенного пункта Боровая, однако этого недостаточно для полного покрытия санитарных и безвозвратных потерь противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками», — отметил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Эксперт также подчеркнул, что перевес в личном составе и военной технике, наряду с другими факторами, создает угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. В ответ на ситуацию украинское командование направило небольшое подкрепление из населенного пункта Боровая, однако этого недостаточно для полного покрытия санитарных и безвозвратных потерь противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова