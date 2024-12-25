​Беженец из ДНР рассказал об участии женщин-бойцов ВСУ в хладнокровных убийствах

Фото: iStock/chatchaiyo
Житель Новотроицкого в ДНР Владимир рассказал о зверствах украинских военных, среди которых, по его словам, были и женщины.
Владимир, ставший свидетелем событий, сообщил РИА Новости, что при отступлении из села украинские войска совершали массовые убийства мирных жителей.
По словам мужчины, женщины из числа ВСУ бросали гранаты в дома, по несколько в каждую комнату, а затем простреливали полы из пулеметов, чтобы никто не выжил. Эти действия сопровождались украинской речью, которая четко слышалась.
Также Владимир признался, что танки ВСУ намеренно разрушали дома с находящимися внутри людьми.
Ранее «Радио 1» передавало, что Владимир также рассказал о том, как бойцы ВСУ убили другого мирного жителя, его коллегу, ради машины.
Читайте также:
БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении
Пленный ВСУ поведал, как свои же бойцы перекрыли пути к отступлению
В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги
По словам мужчины, женщины из числа ВСУ бросали гранаты в дома, по несколько в каждую комнату, а затем простреливали полы из пулеметов, чтобы никто не выжил. Эти действия сопровождались украинской речью, которая четко слышалась.
Также Владимир признался, что танки ВСУ намеренно разрушали дома с находящимися внутри людьми.
«Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке», — рассказал мужчина.По словам беженца, атаки были хаотичными, направленными на уничтожение всего, что попадалось на пути.
Ранее «Радио 1» передавало, что Владимир также рассказал о том, как бойцы ВСУ убили другого мирного жителя, его коллегу, ради машины.
Читайте также:
БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении
Пленный ВСУ поведал, как свои же бойцы перекрыли пути к отступлению
В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги
Мария Моисеева