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Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких фронтах, добиваясь успехов на Краснолиманском, Купянском и Покровском направлениях. Ситуация обострилась в Курской области, где атака ВСУ была успешно отражена с значительными потерями для противника. На других участках фронта, таких как Харьковское и Херсонское направления, обстановка остается стабильной, без заметных изменений. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области, однако столкнулись с неудачами.
ВС РФ продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций нанесли поражение четырем механизированным, четырем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются от Равнополя в сторону Новоселки. Армия РФ укрепляет свои позиции вдоль дороги от Гуляйполя, что способствует расширению контролируемой территории. В районах населенных пунктов Улаклы, Константинополь и Разлив противник удерживает свои оборонительные линии, однако ВС РФ активно наступают на Янтарное с двух направлений — с севера и юга, оказывая давление на противника.
Особенно ожесточенные бои идут в районе Зеленовки, где российские войска атакуют в сторону Разлива. В ходе этих боев российские подразделения установили флаг на машиностроительном заводе в западной части Курахово, что стало важным тактическим достижением.
Краснолиманское направление
Российские войска продолжают наращивать успехи на Краснолиманском направлении, укрепляя свои позиции на западном берегу реки Жеребец и продвигаясь в районе Ивановки. Несмотря на интенсивные бои, ВС РФ активно атакуют позиции украинских сил в районе Тернов, которые пока остаются под частичным контролем противника. Зафиксированы попытки контратак со стороны украинской армии, включая танковые атаки, однако они были успешно отражены российскими подразделениями.
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Купянское направление
На Купянском направлении российская армия добилась значительных успехов к северу от Лозовой. С использованием большого количества бронетехники войска продвинулись на 3,5 км в районе линии Загрызово – Лозовая. Активные действия продолжаются в освобождённой Надии (Надежде), где ВС РФ предпринимают шаги для ликвидации тактического кармана с целью выравнивания линии фронта.
Часовоярское направление
В Часов Яре основные усилия сосредоточены на боях за завод огнеупоров. Российские войска активно действуют в центральной части города, оказывая давление на многоэтажные здания как со стороны микрорайона Октябрьский, так и с северного направления. Также наблюдается активность российской авиации, которая наносит удары по позициям противника.
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Торецкое направление
В Торецке российские силы продвигаются от Центрального рынка в северном и западном направлениях. Особое внимание уделяется контролю стратегически важных объектов: российские подразделения закрепились в районе школы №5 и достигли террикона шахты №10. Западнее этого участка продолжается продвижение в частном секторе, что помогает укрепить позиции и создать условия для дальнейших операций.
Запорожское направление
Запорожский фронт характеризуется высокой активностью российской авиации и артиллерии. Поддержка с воздуха и массированные удары по позициям противника способствовали продвижению российских войск в районе Новоданиловки. Войска также ведут наступательные действия на подступах к Малой Токмачке, что расширяет зону контроля. Однако, несмотря на частичные успехи, о полномасштабном наступлении пока не идет речи.
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