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Российские военные уничтожили боевика из украинского националистического батальона «Азов»* Назария Гринцевича в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
По данным издания, 21-летний боевик был захвачен в плен в 2022 году во время штурма ВС РФ «Азовстали». Позднее Гринцевич вернулся домой в результате обмена пленными.
В дальнейшем он присоединился к 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Детали его смерти не уточняются.
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В дальнейшем он присоединился к 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Детали его смерти не уточняются.
«После обмена в сентябре 2022 года боевик "Азова"* не сделал правильных выводов и вновь вернулся на передний край, где и был уничтожен несколько дней назад», — отметил в своем Telergram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.Ранее также было сообщалось об уничтожении боевика из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, гражданина Грузии Тенгиза Чания под Авдеевкой. Эта бригада сформирована на базе националистического батальона «Азов»*.
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Артем Кузьмин