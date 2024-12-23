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Иностранная техника, которую украинские военные используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не подходит для нынешних погодных условий. Об этом рассказал замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным «Ара».
По его словам, техника Вооружённых сил Украины (ВСУ) очень тяжёлая, она не рассчитана для дорог в Донбассе, быстро утопает в грязи, имеет слабое шасси: оно быстро рвётся.
Ранее военный ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.
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«Она (иностранная техника – прим. ред.) очень сильно привередливая по электронной части. Наше всё механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело — и полностью машина вышла из строя, и нужны иностранные специалисты, дабы её восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды всё восстанавливается, всё делается», — сообщил РИА Новости замкомандира.
Ранее военный ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.
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Анастасия Ларина