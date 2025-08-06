06 августа 2025, 18:00

Гусаров: вооружение и авионика превратили Су-57 в страшный сон для ВСУ

Фото: iStock/TebNad

Вооружение и современная авионика превратили российский истребитель пятого поколения Су-57 в серьёзную угрозу для Вооружённых сил Украины. Об этом газете «Взгляд» рассказал авиационный эксперт Роман Гусаров.





По словам специалиста, Су-57 обладает характеристиками, которые дают ему преимущество в противостоянии с западными истребителями F-16 и Mirage, находящимися на вооружении ВСУ.



Он отметил, что ключевыми особенностями самолёта являются передовое вооружение и радары, почти не имеющие аналогов в мире.



Гусаров подчеркнул универсальность Су-57, который способен использовать как планирующие бомбы, так и гиперзвуковые ракеты.





«Ранее ударные самолёты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолёт фактически может выполнять любую задачу», — пояснил эксперт.