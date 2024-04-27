Российские войска получили винтовки МЦ-566

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Холдинг «Высокоточные комплексы» в своем канале в Telegram объявил о досрочной поставке партии снайперских винтовок МЦ-566 в подразделения Вооруженных сил России.
«Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия» холдинга выпустило данную партию винтовок, которые предназначены для российских военных подразделений.
В сообщении отмечается, что эти винтовки, предназначенные для использования патрона .308 Win (7,62×51 мм), успешно прошли испытания в зоне проведения спецопераций на Украине.
Они эффективно решают задачи стрельбы различным российским военным подразделениям. Конструкция МЦ-566 обеспечивает высокую точность стрельбы до 0,5 угловой минуты, делая эту винтовку одной из лучших в России по данному параметру, отметили в бюро.
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В сообщении отмечается, что эти винтовки, предназначенные для использования патрона .308 Win (7,62×51 мм), успешно прошли испытания в зоне проведения спецопераций на Украине.
Они эффективно решают задачи стрельбы различным российским военным подразделениям. Конструкция МЦ-566 обеспечивает высокую точность стрельбы до 0,5 угловой минуты, делая эту винтовку одной из лучших в России по данному параметру, отметили в бюро.
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Артем Кузьмин