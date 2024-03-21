Российские войска поразили украинский завод ракетных деталей в Николаеве

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Украинский город Николаев подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил России, передает РИА Новости. Удары пришлись по заводу «Зоря-Машпроект», который специализируется на производстве деталей для ракет и ремонте техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно информации, полученной от местных жителей, удар произошел 21 марта. Очевидцы сообщают о двойном взрыве с мощной детонацией на одном из складов с боеприпасами. После атаки в городе ощущается запах гари. На место происшествия направлены многочисленные машины скорой помощи.
Сейчас несколько кварталов города оцеплены, пропускают только скорые и военные транспортные средства. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, столкнулись с трудностями в определении числа погибших и раненых, лишь отметив, что их «очень много».
Пострадавших эвакуируют в район санатория «Дубки», где ВСУ развернули военную базу с госпиталем, моргом и казармами. Доступ к санаторию закрыт, введены укрепленные позиции со стороны Николаева.
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Сейчас несколько кварталов города оцеплены, пропускают только скорые и военные транспортные средства. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, столкнулись с трудностями в определении числа погибших и раненых, лишь отметив, что их «очень много».
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Артем Кузьмин