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Активные боевые действия продолжаются в районах Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились определённых тактических успехов. Также наблюдаются постоянные обстрелы на Херсонском направлении. Российские силы применяют беспилотники для уничтожения артиллерийских позиций и контроля логистических маршрутов ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
В Курской области в районе Николаево-Дарьино российские десантные подразделения занимаются зачисткой лесных полос от украинских войск. После нескольких неудачных контратак со стороны ВСУ их активность снизилась, однако вероятность новых попыток вернуть утраченные позиции всё ещё сохраняется. В окрестностях Свердликово российские части продолжают штурмовать укреплённые позиции ВСУ в лесных массивах.
На участке Никольский – Кругленькое разгорелись особенно ожесточённые бои. По информации с мест, в ночь на 29 января украинское командование перебросило в Суджанский район свыше 100 десантников, которые сразу же начали контратаку на позиции российских войск в районе хутора Никольский. Однако атака была встречена интенсивным огнём и успешно отбита.
На Украине не надеются на скорое завершение конфликта
В районе Плехово украинские подразделения предприняли попытку вернуть контроль над селом, но столкнулись с сильным сопротивлением и понесли значительные потери, что вынудило их отступить. На подступах к Куриловке продолжаются ожесточённые бои. Сообщается, что российские войска смогли вытеснить противника с нескольких опорных пунктов, включая укрепления в самом посёлке и в окрестных лесах.
Россию за ночь атаковали более 100 беспилотников
В ночь на 29 января средства противовоздушной обороны России перехватили 104 беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Это стала вторая по величине атака с начала года.
Наибольшее количество дронов — 47 — было сбито над Курской областью. Кроме того, 27 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, и четыре — над Белгородской. Также по три БПЛА были сбиты над Нижегородской и Калужской областями, а по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.
Херсонское направление
На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильно сложной. Российские войска продолжают наносить удары по артиллерии, технике и позициям Вооружённых сил Украины с помощью беспилотников. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать левобережную часть Херсонской области, выпустив за последние сутки 33 снаряда.
Запорожское направление
На Запорожском участке фронта ситуация остаётся без изменений. Российские операторы дронов усилили контроль над логистическими маршрутами противника в его тылу, продолжая атаки на цели в районе населённого пункта Преображенка, расположенного к северу от Орехова.
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Торецкое направление
В районе Торецка идут ожесточённые бои. Особенно напряжённая обстановка наблюдается на северной окраине города, где украинские силы пытаются удержать позиции в районе шахт «Торецкая» и «Фомиха». Ведутся активные действия с использованием дронов и дистанционное минирование всех возможных путей подхода.
Часовоярское направление
В Часов Яре российские войска добились тактических успехов в юго-западной части города. Однако ВСУ активно контратакуют на севере, и на некоторых участках российские подразделения были вытеснены с ранее занятых позиций.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска добились тактических успехов на южном участке, в районах Лозовой и Зеленого Гая. Минобороны РФ официально объявило об освобождении населённого пункта Двуречная, который расположен к северу от Купянска.
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