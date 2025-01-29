Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО

Активные боевые действия продолжаются в районах Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились определённых тактических успехов. Также наблюдаются постоянные обстрелы на Херсонском направлении. Российские силы применяют беспилотники для уничтожения артиллерийских позиций и контроля логистических маршрутов ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».