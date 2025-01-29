ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР

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Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Село Елизаветовка располагается в западу от Селидово. Его освобождение позволит российским войскам расширить плацдарм к юго-западу от Красноармейска. Также это позволит обойти украинские укрепления, расположенные к северу от линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка.
Также из сводки ведомства следует, что бойцы Центральной группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.
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Село Елизаветовка располагается в западу от Селидово. Его освобождение позволит российским войскам расширить плацдарм к юго-западу от Красноармейска. Также это позволит обойти украинские укрепления, расположенные к северу от линии Украинка – Новоелизаветовка – Надеждинка – Котляровка.
Также из сводки ведомства следует, что бойцы Центральной группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.
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Анастасия Чинкова