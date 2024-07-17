Российские войска ракетным ударом поразили командный пункт СБУ в Киеве

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В начале этой недели российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту в Киеве. В результате был поражён командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур. В результате атаки были уничтожены несколько украинских офицеров, которые в момент удара находились в здании командного пункта. Кроме того, по информации источника, лёгкое ранение получил первый заместитель главы украинской службы безопасности.
Имя пострадавшего высокопоставленного офицера не называется, однако, согласно данным на сайте СБУ, первым заместителем председателя службы и по совместительству руководителем Антитеррористического центра при СБУ является Сергей Андрущенко.
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Александр Бойцов