Сброс воды на водохранилище в Белгородской области продолжается после атак ВСУ
Сброс воды на Белгородском водохранилище, начавшийся после ударов Вооружённых сил Украины, продолжается. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире, запись которого есть во «ВКонтакте».
По его словам, плотину атакуют уже более недели, и процесс сброса не останавливается. Водохранилище является федеральной собственностью и находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов.
Правительство региона оказало всю необходимую помощь, также предпринимаются меры по защите водных запасов, добавил глава области.
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища 25 октября. Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что для военного «нет большего позора», чем бить по гражданскому населению.
