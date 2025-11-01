Сброс воды на водохранилище в Белгородской области продолжается после атак ВСУ

01 ноября 2025, 21:57

Фото: istockphoto/N-sky

Сброс воды на Белгородском водохранилище, начавшийся после ударов Вооружённых сил Украины, продолжается. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире, запись которого есть во «ВКонтакте».