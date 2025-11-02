Достижения.рф

БПЛА рухнул на жилой дом в Краснодарском крае

SHOT: обломки БПЛА упали на жилой дом в Краснодарском крае
Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Туапсинском округе. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



В результате инцидента в поселке Сосновый несколько квартир получили повреждения. На третьем этаже здания выбила окна.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, жители Туапсе рассказали в беседе с изданием, что системы ПВО продолжают отражать атаку на город, в том числе в районе порта. Там ранее зафиксировали падение БПЛА с последующим возгоранием.

Этой ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на Краснодарский край. О взрывах сообщали жители Сочи, Туапсе и Геленджика. В первом городе объявлен режим опасности ракетного удара.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0