БПЛА рухнул на жилой дом в Краснодарском крае
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Туапсинском округе. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
В результате инцидента в поселке Сосновый несколько квартир получили повреждения. На третьем этаже здания выбила окна.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Кроме того, жители Туапсе рассказали в беседе с изданием, что системы ПВО продолжают отражать атаку на город, в том числе в районе порта. Там ранее зафиксировали падение БПЛА с последующим возгоранием.
Этой ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на Краснодарский край. О взрывах сообщали жители Сочи, Туапсе и Геленджика. В первом городе объявлен режим опасности ракетного удара.
