БПЛА рухнул на жилой дом в Краснодарском крае

02 ноября 2025, 02:59

SHOT: обломки БПЛА упали на жилой дом в Краснодарском крае

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Туапсинском округе. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.