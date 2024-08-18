Российские войска совершили прорыв под Угледаром на Южно-Донецком направлении

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Российские военные совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения Вооружённых сил РФ перерезали главный путь снабжения ВСУ — трассу на Константиновку.
Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В публикации отмечается, что российские части приблизились к Водяному, по сути блокировав Угледар с северо-востока. Ситуация для украинских войск на этом участке продолжает ухудшаться.
По последним данным, подразделения армии России контролируют территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1», продвинувшись на участке шириной 3,5 километра на глубину до 2,1 километра. Российские военные закрепились вдоль трассы О0532 в районе её пересечения с балкой Икряная. Российские войска также продвигаются к Селидово. В случае его освобождения, положение ВСУ в районе Угледара станет критическим.
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Александр Бойцов