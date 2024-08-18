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Свои позиции у населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике покинули боевики ВСУ, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Противник сбежал с позиций под Новогродовкой, тем самым оголив ее окраины с северной и восточной сторон», — говорится в сообщении.Собеседник агентства уточнил, что украинские военные стали меньше применять бронетехнику и тяжелое вооружение, отдав предпочтение дронам на данном фронтовом участке.
Ранее пленный боевик ВСУ рассказывал об угрозе украинского командования ликвидировать своих при помощи «Градов» в случае отступления.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Ситуация на фронте контролируется российскими бойцами.
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Никита Кротов