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Населенный пункт Новый Труд в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.Перед этим Telegram-канал Military Theme Z показал видеозапись с изувеченными телами украинских военнослужащих в Курской области. Где конкретно были сделаны кадры, не уточнялось.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что киевский режим в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения Донбасса. Позже Донбасс вошел в состав РФ.
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