Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО

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Свыше 550 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ отразили десять контратак противника.
«Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США», — гласит сводка оборонного ведомства.Перед этим стало известно о сбитии украинских дронов в Чечне. Уточнялось, что была задействована противовоздушная оборона. Детали произошедшего не приводятся.
Также сообщалось, как Рада решила привлекать осужденных в ряды ВСУ.
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Никита Кротов