ВС РФ поразили военные аэродромы и место сборки беспилотников ВСУ

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Российские войска поразили военные аэродромы и место сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удары по указанным целям были нанесены оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.
Кроме того, военные нанесли удары по скопления живой силы и военной технике украинской армии.
Ранее в российском оборонном ведомстве назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, военные нанесли удары по скопления живой силы и военной технике украинской армии.
Ранее в российском оборонном ведомстве назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова