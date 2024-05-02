Российские войска ударили по складам с ракетами Storm Shadow

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На Украине зафиксировали прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow, пишет «Страна.ua».
Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко. По ее словам, российская армия наносила удары по украинским военным объектам «очень точно». Она не исключила, что «кто-то слил» данные о местонахождении складов российским спецслужбам.
Англо-французская тактическая крылатая ракета Storm Shadow имеет большую дальность действия. Это модификация французской крылатой ракеты SCALP-EG. Ее передают для установки на самолеты ВВС Великобритании.
В четверг стало известно, что за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали две боевые машины американской системы залпового огня HIMARS в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Англо-французская тактическая крылатая ракета Storm Shadow имеет большую дальность действия. Это модификация французской крылатой ракеты SCALP-EG. Ее передают для установки на самолеты ВВС Великобритании.
В четверг стало известно, что за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали две боевые машины американской системы залпового огня HIMARS в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Алёна Самарева