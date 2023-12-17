Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении

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Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные провели операции против украинских вооруженных сил в районе восьми населенных пунктов на Донецком направлении за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости.
Астафьев уточнил, что на Донецком направлении южной группировкой войск были нанесены удары по силам и технике противника в местностях, включая Курдюмовку, Клещеевку, Богдановку, Артемовское, Раздоловку, Красное, Андреевку и Марьинку.
Он добавил, что российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп украинских войск в районах Клещеевки и Победы. Также были атакованы восемь опорных пунктов противника при помощи артиллерии, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов.
Служба пресс-центра отметила, что за прошедшие сутки на Донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих, как убитых, так и раненых. Кроме того, сообщается об уничтожении одного танка, двух боевых машин пехоты, пикапа и миномета калибра 120 мм российскими военными.
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Он добавил, что российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп украинских войск в районах Клещеевки и Победы. Также были атакованы восемь опорных пунктов противника при помощи артиллерии, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов.
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Артем Кузьмин