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В Харьковской области российские военные нанесли удар авиационной бомбой ФАБ-1500 по одной из худших бригад в составе ВСУ. Бойцы этого подразделения «прославились» пьянством, мародёрством и самовольным оставлением воинских частей.
Удар был нанесён по плацдарму ВСУ в районе населённого пункта Двуречное на Купянском направлении, передаёт телеграм-канал SHOT. В связи с большими потерями погибших военнослужащих 143 бригады начали заносить в списки без вести пропавших, чтобы избежать пугающих цифр. При этом командование ВСУ знало о предстоящем наступлении ВС РФ, но не позволило украинским войскам покинуть позиции или хотя бы перегруппироваться. В результата бомбового удара, нанесённого экипажем Су-34, уничтожено около 80 украинских военных.
143-я отдельная пехотная бригада считается одним из худших украинских подразделений на Купянском направлении. За последние несколько месяцев многократно возросло число случаев самовольного оставления части, пьянства среди командного состава, а также увеличилось количество пропавших без вести.
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Александр Бойцов