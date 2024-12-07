Продвижение в Курской области, атаки БПЛА и кризис ВСУ: последние новости СВО

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За минувшую ночь с помощью дежурных средств ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской области, а также по одному в Астраханской и Воронежской областях. У ВСУ отмечается оперативно-тактический кризис, украинские военные вынужденны отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 7 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
Украинские военные сохраняют значительные силы в Курской и соседней Сумской областях. Это дает возможность армии России наносить удары по противнику с помощью артиллерии и авиации, одновременно продвигаясь вперед на земле.
За минувшую ночь ВС РФ с ожесточенными боями продвинулись в районе Новоивановки, уничтожена бронированная техника и живая сила противника. ВСУ осуществляли попытки переброса подкрепления из населенного пункта Викторовка, дважды плотный огонь артиллерии и дронов российской армии не позволил украинским войскам выступить их опорных пунктов.
Кураховское направление
Российскими военными продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Штурмовики ВС РФ пробились в Успеновку и закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. Подразделения украинских войск, развернутые в Анновке и Веселом Гае, находятся на грани полного окружения. ВСУ планомерно отступает из этого района, ведется работа по эвакуации гарнизонов и военного имущества. Несмотря на давление со стороны ВС РФ на украинские войска, противник пока способен оказывать сопротивление не этом направлении. В городе Курахово российские войска успешно продвигаются вдоль проспекта Соборный.
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Покровское направление
В районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино, Старых Тернов и Успеновки российские войска ведут наступление широким фронтом. ВС РФ взяли под контроль село Новодмитровка, продолжаются бои на восточных окраинах Зари. За прошедшие сутки противник потерял до 360 человек живой силы, а также восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Времевское направление
Российская армия начала наступательные операции на времевском участке линии боевого соприкосновения. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что основная цель ВС РФ на данном направлении — захват логистического узла украинской армии, расположенного в населенных пунктах Времевка и Великая Новоселка. Сейчас в районах населённых пунктов Новый Комар и Раздольное идут ожесточённые бои. Украинская армия вводит резервы на линию соприкосновения и предпринимает попытки контратак.
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Донецкое направление
Российские военные значительно продвинулись в окрестностях города Часов Яр. Занята территория юго-западнее Калиновки и в районе населенного пункта Григоровка. Отмечается значительное продвижение по направлению автодороги в районе села Ступочки. Подразделения ВС Украины пытаются проводить контратаки в этой части фронта, но инициатива полностью остается у армии Российской Федерации.
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