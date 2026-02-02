Российский солдат сбил дрон противника прикладом автомата
РИА Новости: пулеметчик «Востока» сбил ударный дрон ВСУ прикладом автомата
Пулеметчик российской группировки войск «Восток» с позывным «Кола» рассказал РИА Новости о необычном инциденте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
Во время выполнения боевой задачи мужчина заметил, как к нему сзади приблизился БПЛА украинских сил.
«Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение», — поделился боец.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.