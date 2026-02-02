Российский солдат сбил дрон противника прикладом автомата

02 февраля 2026, 07:32

РИА Новости: пулеметчик «Востока» сбил ударный дрон ВСУ прикладом автомата

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Пулеметчик российской группировки войск «Восток» с позывным «Кола» рассказал РИА Новости о необычном инциденте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.





Во время выполнения боевой задачи мужчина заметил, как к нему сзади приблизился БПЛА украинских сил.





«Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение», — поделился боец.