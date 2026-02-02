В ВСУ создали женскую роту беспилотников
В зоне ответственности российской группировки войск «Запад» заметили женскую роту беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.
Он отметил, что девушки чаще всего служат медиками и поварами. Теперь они взяли на себя управление дронами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
