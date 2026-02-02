В ВСУ создали женскую роту беспилотников

02 февраля 2026, 07:10

РИА Новости: в зоне ответственности «Запада» заметили женскую роту БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В зоне ответственности российской группировки войск «Запад» заметили женскую роту беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.