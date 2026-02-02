Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами РФ
Средства ПВО ночью ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 22 беспилотника, над Краснодарским краем – четыре, над Ростовской областью – два, а также по одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: