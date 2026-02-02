Достижения.рф

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО ночью ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Над Белгородской областью сбили 22 беспилотника, над Краснодарским краем – четыре, над Ростовской областью – два, а также по одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

